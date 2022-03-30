Барнаул, 30 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. За четыре года эксперимента по введению курортного сбора на благоустройство Белокурихи было собрано 120,6 млн рублей. В целом власти Алтайского края признали эксперимент по введению курортного сбора успешным. Соответствующий отзыв был направлен в федеральный центр. Подробности с заседания комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям, 30 марта сообщает телеграм-канал АКЗС.

Светлана Шаповалова Алтайски край

Плату за пользование курортной инфраструктурой взимают 33 санатория и отеля, работающих на территории алтайского города-курорта. Средства аккумулируются в целевом Фонде развития курортной инфраструктуры Алтайского края и подлежат использованию исключительно на развитие объектов курортной инфраструктуры. Контроль за расходованием средств осуществляет общественный совет. Направления расходования сбора были сформированы с учетом мнения жителей Белокурихи и согласованы Советом депутатов Белокурихи. Перечень ежегодно уточняется.

О том, что за время эксперимента было собрано 120,6 млн рублей, в том числе — 30,6 млн рублей в 2021 году, что превысило прогнозный план на 600 тыс. рублей, известил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. По его словам, на благоустройство курорта за весь период эксперимента было направлено 63,9 млн рублей, из них 20,1 млн рублей — в 2021 году.

По информации начальника управления, в 2021 году, в соответствии с заключенными контрактами были проведены следующие работы: на терренкуре «Старая мельница» была оформлена входная группа, сделаны габионы, обустроена санитарно-бытовая группа, продолжилось благоустройство терренкура имени Николая Бреславского на Белокурихе-2 и нового терренкура от санатория «Белокуриха» до санатория «Сибирь».

»Выполнены работы по оформлению и освещению гостевого маршрута. Разработан дизайн-проект благоустройства набережной реки Белокуриха, подготовлен план по озеленению курортного парка пешеходной зоны возле санатория «Алтайский замок». Разработана концепция навигационного дизайна гостевого маршрута и курортной зоны. Продолжается работа по обустройству прилегающих к курортной зоне лесов», — рассказал Евгений Дешевых.

Он также добавил, что по предложению гостей Белокурихи разработают единое световое оформление гостевого маршрута курорта. На эти и другие запланированные работы будет направлено 52,2 млн рублей, оставшиеся из предыдущих периодов.

Председатель комитета АКЗС Антон Васильев поинтересовался, нет ли у федеральных властей намерений по расширению эксперимента или внедрению сбора на территории всей страны.

По словам Евгения Дешевых, на данный момент вопрос расширения географии эксперимента или распространения действия такой практики на все регионы пока прорабатывается. При этом по итогам четырех лет реализации проекта Алтайский край направил положительный отзыв в Правительство РФ и предложил продлить действие курортного сбора.

Дата завершения эксперимента — 31 декабря 2022 года. Антон Васильев рассказал, что в настоящий момент в комитет поступила инициатива Думы Ставропольского края о продлении эксперимента до 2027 года. Документ будет изучен членами комитета и велика вероятность, что депутаты АКЗС направят по нему положительный отзыв.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край включен в число пилотных регионов, на территории которых с 2018 года был введен курортный сбор, — наряду с Крымом, Краснодарским и Ставропольским краями. В октябре 2017 года был принят соответствующий краевой закон.

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