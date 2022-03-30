Вена, 30 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Власти Австрии знают, что будут делать в случае прекращения поставок российского газа. Об этом австрийский министр финансов Магнус Бруннер заявил 30 марта журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

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По его словам, у властей, разумеется, есть многоуровневый план на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того, уже согласовано стратегическое пополнение запасов, такую меру одобрила нижняя палата австрийского парламента.

Так Бруннер прокомментировал заявление министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что в стране запущен чрезвычайный план на случай возможного прекращения поставок природного газа из России.

Министр отметил, что в Австрии подобные решения принимает энергетический регулятор E-Control по согласованию с министром энергетики. Эти ведомства постоянно контактируют и следят за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабек также заявил, что германские газовые хранилища заполнены на четверть, безопасность страны обеспечена. Он подчеркнул также, что оплачивать газ рублями Берлин не будет.

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