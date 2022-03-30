Калуга, 30 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках подготовки к весенним полевым работам приобретено почти 22 тыс. тонн минеральных удобрений (78% от потребности), законтрактовано более 10 тыс. тонн. Об этом 30 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений в бункер

«Готовность машинно-тракторного парка составляет около 93%. Во всех калужских сельскохозяйственных организациях разработаны планы весенних работ и утверждены графики смотров готовности техники. На особом контроле министерства находится создание необходимого запаса ГСМ. На текущий момент заключено 30 договоров между сельхозорганизациями области и ОАО «Калуганефтепродукт» на поставку топлива. На начало марта дизельное топливо стоило 58 тыс. 200 рублей за тонну, автобензин — 55 тыс. 900 рублей за тонну», — отметил Леонид Громов.

Как сообщало ИА REGNUM, для льготного кредитования аграриев Минсельхозу России в 2022 году дополнительно выделено 25 млрд рублей.