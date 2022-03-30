Чебоксары, 30 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Чувашии внесли поправки в документ об условиях выплаты премий государственным гражданским служащим, в том числе руководителям министерств и ведомств. Расширены основания для лишения премиальных выплат. Соответствующее постановление подписал 30 марта глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Изменения вносятся в постановление «О некоторых вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики». Редактируются условия получения премий, а также расширение оснований для сокращения премиальных выплат.

Согласно новой редакции, премии лицам, замещающим государственные должности Чувашии, выплачиваются «в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий». Из списка оснований для выплаты премий исключаются три параметра: организация и проведение мероприятий, способствовавших снижению бюджетных расходов (или увеличению доходов), достижение ключевых показателей развития конкуренции в Чувашии и реализация региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

Кроме того, расширен перечень оснований для снижения размера премии или её невыплаты. Чиновников смогут лишать премиальных выплат за низкую эффективность реализации региональных проектов.

«Дополнительным основанием для снижения размера премии по итогам года для руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики является превышение допустимого уровня неосвоения бюджетных ассигнований из федерального бюджета и безвозмездных поступлений от государственных организаций при организации исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам», — говорится в постановлении.