Москва, , 14:47 — REGNUM Обстоятельства гибели священнослужителя в районе села Журавлёвка Белгородской области расследуются следователями центрального аппарата СК России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе ведомства.

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Клирик храма великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге Олег Артёмов погиб 24 марта 2022 года при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины из реактивной установки «Смерч». Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Следователи устанавливают «лиц из числа украинских националистов, причастных к этому преступлению».

Глава СК Александр Бастрыкин также выразил соболезнования близким погибшего священнослужителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта с Олегом Артёмовым простились в Санкт-Петербурге.

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