Вильнюс, 30 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. С конца апреля или начала мая текущего года на территории Литвы будут находиться сразу два батальона американской армии. Об этом 30 марта заявил журналистам латвийский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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«Некоторое время в Литве будут дислоцированы два американских батальона. В конце апреля или начале мая прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится у нас, ротацию отложит», — сказал Анушаускас.

При этом он добавил, что план пребывания войск США в стране, согласно которому с прибытием нового батальона старое подразделение покидало Литву, изменен в связи с изменением ситуации в регионе.

Также глава латвийского минобороны добавил, что после прибытия нового батальона США в прибалтийскую республику количество военных союзников по НАТО в Литве станет рекордным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung отказалась от использования буквы «Z» в названии устройств в ряде стран.