Москва, , 14:39 — REGNUM Правительство скорректировало сроки по обязательному этапу маркировки молочной продукции. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Государство должно помочь ему сосредоточить усилия на текущих задачах. Особенно это касается небольших предприятий, у которых запас прочности не так велик», — заявил Мишустин.

В рамках предыдущих шагов подобные решения уже принимались, отметил он.

«Теперь подписано постановление правительства, которое откладывает до 1 декабря 2023 года начало обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов», — указал премьер-министр.

«Мы скорректировали сроки из-за сложившейся ситуации, и таким образом предприниматели смогут не торопясь найти замену недостающего оборудования», — подчеркнул он.