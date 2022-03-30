Лима, 30 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Министр юстиции и прав человека Перу Феликс Черо 29 марта заявил о подготовке проекта, направленного на реформирование системы правосудия согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, вступление в которую планируется на ближайшие пять лет. Об этом сообщает официальное издание Перу El Peruano.

(сс) Emilfaro Страны ОЭСР

«Нами движет огромное желание вступить в ОЭСР, мы понимаем важность подготовки к данному шагу. Мы объединим все усилия для соответствия требуемым стандартам», — отметил министр.

Глава минюста провёл встречу, посвящённую запуску проекта создания «эффективных и прозрачных институтов правосудия», целью которого является укрепление позиций Перу для присоединения к международной организации.