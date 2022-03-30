Берлин, 30 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Гражданам ФРГ нужно снизить потребление энергии, заявила 30 марта член совета по экономическому развитию при правительстве Германии Моника Шнитцер.

99px.ru Электричество

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Она призвала жителей сократить потребление энергии с целью уменьшения зависимости от поставок ресурсов из России.

«Теперь люди должны потреблять меньше», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкая пивоварня отказался от картофеля фри в качестве закуски к пиву из-за нехватки растительного масла.