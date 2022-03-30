Пекин, 30 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Москва намерена наращивать партнерство с Тегераном по всем направлениям, заявил 30 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в китайском Туньси.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Мы заинтересованы в наращивании партнерства с Ираном, с нашими друзьями, соседями по всем направлениям: и в двусторонних делах, и на Каспии, и в других региональных вопросах», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции.

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