Кишинёв, 30 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Словакия передаст Молдавии гуманитарную помощь на сумму €50 тыс. для помощи в содержании прибывших с Украины беженцев. Об этом словацкий президент Зузана Чапутова 30 марта сообщила на пресс-конференции с молдавским президентом Майей Санду в Кишинёве.

(сс) Slavomír Frešo Зузана Чапутова

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Кроме того, в рамках экономической помощи Словакия открыла грузоперевозки из Молдавии без разрешительных документов. Санду поблагодарила за поддержку.

«Словакия всегда была рядом с Молдовой, оказывая помощь через различные проекты. К примеру, молдавские студенты могут получать стипендии Словакии», — сказала Санду.

Стоит отметить, по последним данным, в Молдавии находятся около 93 тыс. беженцев с Украины. Ранее молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что на одного беженца в день нужно тратить до $30, таким образом на всех требуется более $2,5 млн.