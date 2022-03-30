Москва, , 14:37 — REGNUM Правительство видит одной из ключевых своих задач насыщение рынка необходимой продукцией. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Одна из ключевых задач сегодня — насыщение рынка необходимой продукцией, чтобы люди сохранили максимально возможный в текущих условиях доступ к привычным товарам, а бизнес мог оперативно перенастроить производственные и логистические цепочки», — заявил Мишустин.

«Государство должно помочь ему сосредоточить усилия на текущих задачах. Особенно это касается небольших предприятий, у которых запас прочности не так велик», — указал он.