Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM В Ростовской области за январь-февраль 2022 года индекс промышленного производства составил 111,8%. Данные привёл заместитель донского губернатора Игорь Сорокин 30 марта.

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«Индекс промышленного роста на Дону превысил среднероссийский показатель на 4,3%. Самый значительный рост — в 2,6 раза — был зафиксирован в производстве различных транспортных средств и оборудования. Сохранение положительной динамики обеспечено работой ведущих донских предприятий», — сказал он.

По словам Сорокина, в Ростовской области на 60% выросла химическая промышленность, на треть увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий.

ИА REGNUM сообщало, что все промышленные предприятия, действующие в Ростовской области, продолжают работу в штатном режиме и пересматривают логистику, переориентируются на другие рынки и продолжают свою деятельность.

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