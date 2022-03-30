Вашингтон, 30 марта 2022, 14:37 — REGNUM Американская певица Келли Кларксон изменила фамилию на девичью Брианн. Об этом 30 марта пишет Page Six.
Как отмечает издание, официальный процесс смены фамилии певицы длился с февраля 2022 года. По словам артистки, её решение связано с разводом с мужем Брэндоном Блэкстоком. «Я только что развелась, поэтому мне пришлось отказаться от фамилии мужа», — объясняет исполнительница, отметив, что её сценический псевдоним Келли Кларксон останется.
ИА REGNUM напоминает, что Келли Кларксон была замужем за Брэндоном Блэкстоком с 2013 по 2020 годы. У пары есть двое общих детей.
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