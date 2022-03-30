Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Американская певица Келли Кларксон изменила фамилию на девичью Брианн. Об этом 30 марта пишет Page Six.

Келли Кларксон Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, официальный процесс смены фамилии певицы длился с февраля 2022 года. По словам артистки, её решение связано с разводом с мужем Брэндоном Блэкстоком. «Я только что развелась, поэтому мне пришлось отказаться от фамилии мужа», — объясняет исполнительница, отметив, что её сценический псевдоним Келли Кларксон останется.

ИА REGNUM напоминает, что Келли Кларксон была замужем за Брэндоном Блэкстоком с 2013 по 2020 годы. У пары есть двое общих детей.

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