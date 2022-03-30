Уфа, , 14:47 — REGNUM Специальный административный район для привлечения инвестиций намерены создать в Башкирии. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на заседании госсобрания региона.

Лето. Башкирия © ИА REGNUM

Чиновник выступил с докладом по итогам работы правительства Башкирии в 2021 году.

Он отметил, что для привлечения инвестиций в республику, руководство региона планирует создать в Башкирии специальный административный район, подобные территории функционируют в Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Назаров пояснил, что это потребует инициирования внесения изменений в федеральное законодательство.

«Наша главная задача остается неизменной — создание самого комфортного региона для жизни», — подчеркнул Назаров, отметив, что для этого важно сохранить уровень и качество жизни людей, а также создать еще более благоприятные условия для ведения бизнеса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали рост экспорта сельхозпродукции.