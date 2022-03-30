30 марта 2022 | Время чтения 9 мин

Артём Дубровский, , 17:17 — REGNUM Уже в это воскресенье, 3 апреля, московская киберспортивная арена Yota Arena превратится в площадку для проведения масштабного финала чемпионата России по интерактивному футболу. Организаторами этого события, как и в прошлые годы, выступают Федерация компьютерного спорта России и Российский футбольный союз.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Восемь сильнейших киберфутболистов со всей страны сразятся за титул победителя и призовой фонд в 1 млн рублей на виртуальных полях футбольного симулятора FIFA 22. Многие из них уже давно знакомы фанатам этого необычного вида спорта, но есть среди финалистов турнира и очень интригующие новички.

Так, например, Максим «ZaykaPoehali» Борисов начал профессиональную карьеру всего пару лет назад — в возрасте 24 лет, уже имея за плечами счастливый брак, ребёнка и титул чемпиона мира по настольному хоккею. Сейчас он известный стример, YouTube-блогер и один из самых обсуждаемых игроков в сообществе киберфутболистов. А ещё живое подтверждение тезиса «если захотеть, то всё получится».

Корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с потенциальным чемпионом до проведения финала турнира и узнать его необычную историю.

Давай немного освежим в памяти твою «историю становления». Как ты начал играть в FIFA? Сколько лет ты уже профессионально соревнуешься?

Макс Борисов: В FIFA я играю с раннего детства. Играл в неё ещё на PlayStation 1 и PlayStation 2, но, естественно, тогда об онлайн-соревнованиях не шло и речи — играл либо в режим «карьеры», либо с друзьями, либо с отцом. В общем-то, провёл на виртуальных полях FIFA большую часть жизни, но где-то в возрасте 14-ти очень резко перестал интересоваться консолями и видеоиграми.

Игра Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дёжкин. 1974. СССР

Возобновил я эту «деятельность» уже после своей свадьбы. У нас тогда остались деньги со свадебного подарка, и на них я купил себе новую PlayStation. В тот период меня очень увлёк режим FIFA Ultimate Team, но играл в основном чисто ради удовольствия.

Стоит добавить, что в это время я ещё профессионально занимался настольным хоккеем — был чемпионом Европы и мира, а также занимал первое место в мировом рейтинге. В 2019 году я во второй раз выиграл чемпионат мира в открытом основном разряде и, по сути, выполнил все возможные цели в этом виде спорта. Тогда мне захотелось как-то сменить вид деятельности и найти для себе новый челлендж.

Мне было 24 года, начинать карьеру в большом спорте было уже поздно, а в FIFA я играл очень даже неплохо на фоне своих друзей. Так и решил попробовать свои силы в интерактивном футболе и начать относиться к соревнованиям со всей серьёзностью — у меня довольно быстро получилось выстрелить. По сути, я играю на профессиональном уровне совсем недавно, всего два с половиной сезона.

А как у тебя обстоят дела с другими киберспортивными дисциплинами?

Макс Борисов: С другими дисциплинами дела у меня обстоят «никак», я мало во что играю кроме FIFA. Люблю, конечно, сюжетные эксклюзивы от Sony, но на онлайн-игры особо не трачу времени. В ту же Dota 2 я начинать и не пробовал, а Fortnite удалил почти сразу же после первого запуска. Периодически могу поиграть в CoD: Warzone и Apex Legends, но исключительно ради удовольствия, а не ради каких-то серьёзных соревновательных аспектов.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР

Вопрос, который мы обычно задаём всем представителям твоего вида спорта — нужно ли заниматься «традиционным» футболом, чтобы хорошо играть в киберфутбол?

Макс Борисов: Это не обязательное условие, да и среди про-игроков довольно много тех, кто не любит футбол в его «традиционном виде». Но чаще всего киберфутболисты всё же либо занимались футболом, либо играли в него в детстве во дворе, либо просто любят смотреть этот вид спорта. Мне лично кажется немного странным профессионально играть в симулятор той игры, которая тебе не особо нравится.

Тем не менее это совсем не обязательно. Просто без хотя бы минимального понимания того, что происходит на поле, в FIFA будет немного сложнее начинать карьеру.

Дворовый футбол Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ты упомянул свои успехи в настольном хоккее. Расскажи о спортивной карьере.

Макс Борисов: Спортом я занимался всю жизнь, в детстве профессионально играл в хоккей, а потом в футбол несколько лет. В какой-то момент погрузился в настольный хоккей — для многих может быть шоком, что такой вид спорта вообще существует. Да, в России он официально не признан, но в других странах (таких как Латвия, Чехия) это вполне себе официальный вид спорта. Я много лет посвятил игре, у меня почти 100 выездов по разным частям света.

Но после того, как я полностью погрузился в FIFA (ещё и на фоне пандемии коронавируса), я почти полностью забросил настольных хоккей. Нет турниров, нет и особой мотивации продолжать. Поэтому он для меня стал чем-то вроде хобби. Например, я могу иногда с удовольствием сходить на какой-нибудь турнир, пообщаться с участниками и немного размяться.

Сейчас ты довольно популярный стример и контент-мейкер по FIFA. Как ты к этому пришёл? Что тебе дают ролики и стримы?

Макс Борисов: Я решил делать контент почти сразу, как начал показывать хоть какие-то значимые результаты. Всегда любил публичность и ценил возможность поговорить на аудиторию. Собственно, поэтому быстро закрепился на Twitch, начал вести группу «ВКонтакте», а со временем подключил и YouTube — правда, эта площадка у меня развита слабее всего.

Стримы и ролики дают мне некую известность в нашем сообществе, а также я просто очень люблю общаться со своими зрителями. Помимо этого, прямые трансляции приносят доход, так как любимые подписчики поддерживают меня финансово: как донатами, так и различными платными подписками.

Правда, что ты проводишь турниры со своими зрителями и подписчиками? Для чего это нужно?

Макс Борисов: Да, я организую турниры для своих платных подписчиков на Twitch. А иногда и просто провожу дни турниров со зрителями — зачастую даже потом делаю их разборы, указываю своим зрителям на ошибки и делюсь советами. Такой интерактив нужен для взаимодействия с аудиторией, мне кажется это интересно и весело. А ещё это отличный способ поделиться своими знаниями, чтобы люди могли прогрессировать.

Какая версия FIFA твоя любимая? Как относишься к FIFA 22?

Макс Борисов: Так как в FIFA я всего третий сезон, то могу конструктивно говорить только о FIFA 20, FIFA 21 и FIFA 22. Из них моя самая любимая — 21-я. Она была самой сбалансированной, самой разнообразной, атакующей и интересной. Ну и в ней у меня были самые лучшие результаты.

На втором месте FIFA 20 — именно в ней я и стал киберспортсменом. А вот FIFA 22 мне нравится меньше всего, хоть я и пытаюсь играть в неё хорошо. Она самая рандомная и в ней очень плохо проработана механика пасов, что очень печалит. Также к минусам отнесу то, что в ней почти напрочь отсутствует возможность финтить. Из-за этого для забивания гола требуется меньше действий, что, в свою очередь, сильно сокращает разрыв между любителями и профессиональными игроками. Даже мои зрители часто рассказывают о том, как им удавалось побеждать известных киберспортсменов.

Обычно я говорю: «Не нравится — не играй». Поэтому изо всех сил стараюсь прогрессировать, даже если отдельные элементы в игре меня не устраивают.

Через пару дней тебе предстоит участвовать в финале чемпионата от ФКС России. Какая у тебя история с этими соревнованиями? Участвовал ли в них раньше?

Макс Борисов: Турниров от ФКС я играл не так много. По сути, это мой первый серьёзный чемпионат, который я играл в рамках уже состоявшегося спортсмена с некоторыми заслугами.

Интерактивный футбол Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чего ждёшь от финала? Как оцениваешь своих соперников?

Макс Борисов: От финала, прежде всего, я жду хорошей поездки. В другие города я сейчас путешествую крайне редко, поэтому интересно поглядеть как все проходит на LAN-е от ФКС — ведь, по сути, это лучший турнир в России. Ну и, конечно, постараюсь показать максимально хорошую игру. А я верю, что у меня это получится.

По поводу соперников могу сказать лишь то, что все они очень жесткие. Выиграть этот турнир может чуть ли не каждый из списка финалистов, будет интересно.

Если победишь, на что потратишь призовые?

Макс Борисов: Не люблю распределять призовые до того, как их выиграл, поэтому лучше сначала уделю всё внимание соревновательному процессу. Но в нынешней ситуации грамотнее всего будет отложить деньги, так как неизвестно что ждёт нас завтра.

Главная награда чемпионата России по компьютерному спорту ФКС России

Какие планы строишь на будущее? Как долго FIFA будет в твоей жизни?

Макс Борисов: Сложно сказать, но расставаться с FIFA пока не планируя. Во-первых, я пока не так многого достиг на этом поле. Во-вторых, это сейчас моя основная деятельность, которая приносит деньги. А в-третьих, мне просто нравится делать контент по этой игре.

Три года назад я и представить не мог, что стану киберспортсменом, что FIFA будет основным источником дохода для моей семьи. Поэтому и далеко загадывать не хочется, но пока точно буду прогрессировать и как игрок, и как контент-мейкер.

Поделись напутствием для молодых киберспортсменов. Есть ли у тебя «золотое правило» для достижения успехов в FIFA?

Макс Борисов: Надо верить в себя. А ещё, как бы банально это ни звучало, не нужно зацикливаться на мнении окружающих. Я начал играть только в 24 года, а многие вокруг говорили, что я слишком старый для этого дела. При том что у меня была работа, семья и ребёнок (сейчас у меня уже двое детей). И у меня получилось, я стал одним из топовых игроков СНГ. Ну и, конечно, трудиться, потому что без трудолюбия нельзя добиться успеха.

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