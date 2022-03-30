Москва, 30 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум.

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что страны Запада стремятся заменить Афганистан Украиной, было удалено из официального каналаИА REGNUM в онлайн-сервисе «Яндекс.Мессенджер».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Блокировку материала модераторы сервиса объясняют нарушением правил сообщества. Запрос агентства с просьбой разъяснить, за что именно удалена новость, остался без ответа.

Напомним, ранее модераторы платформы «Яндекс.Мессенджер» заблокировали множество политических новостей в канале агентства. Так, были удалены заявления президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, официального представителя МИД России Марии Захаровой.