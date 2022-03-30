Москва, 30 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В условиях экономического давления западных санкций, а также ответного намерения России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, необходимо принятие эффективных мер для сохранения возможности осуществления внешнеэкономической деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Деньги

«В настоящий момент для российского бизнеса затруднены расчёты по импорту и экспорту, ввиду блокировки счетов в иностранных банках.

В этой связи эксперты поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Как отмечается, заинтересованы в такой мере могут быть, в частности, страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция.

Эффективность инициативы по внедрению системы в долгосрочной перспективе состоит в следующем: создание новой платёжной единицы позволит уйти от долларовой системы международных расчётов, поскольку ее курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке (золото, драгоценные металлы, обязательства по их поставке), а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеэкономических операций будет осуществлять клиринговый центр системы. Далее, как отмечают авторы инициативы, предполагается создание вторичного рынка этой единицы, который бы позволил другим странам использовать ее в качестве резервной валюты.

Таким образом, в долгосрочной перспективе реализация данной меры — создание платёжной единицы для международной торговли — позволит уйти от долларовой системы расчетов в мире.

Вместе с тем, важно учитывать также и то, что создание новой платежной единицы является вопросом, на разрешение которого понадобится немалое количество времени, так как в качестве подготовительного этапа необходимо ее введение на пространстве ЕАЭС (задача сформировать наднациональный финансовый регулятор содержится в стратегии евразийской интеграции до 2025 года).

Кроме того, Россия должна получить максимум выгоды от расчетов с государствами-партнерами в национальных валютах», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, создание новой платёжной единицы позволило бы России вести расчёты с дружественными странами. Такое предложение поступило от экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

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