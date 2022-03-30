Париж, 30 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Лутфия Збаб, туристка из Израиля, исчезнувшая 8 октября 2019 года, была найдена в Париже, передает BFM TV.

Марина Захарова ИА REGNUM Париж

Прибывшая в столицу Франции с дочерью, 52-летняя женщина исчезла, выходя из ресторана быстрого питания на Елисейских полях. На следующий день женщину объявили в розыск, и её семья связалась с французскими властями. Через два дня выяснилось, что пропавшая женщина попала в госпиталь в Париже под именем бывшего мужа. Женщина страдала шизофренией.

К приезду полиции Лутфия Збаб снова исчезла. Персонал больницы не установил связи с исчезновением, а расследование не дало результатов.

Спустя два года социальная служба обнаружила пропавшую женщину в 12-м округе Парижа. Люфтия Збаб официально опознана семьей. По данным посольства Израиля, за женщиной приехала ёё семья и вместе они покинули Францию.

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