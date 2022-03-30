Москва, , 14:30 — REGNUM Правительство РФ рассматривает четвёртый по счёту пакет предложений по повышению устойчивости экономики. Об этом 30 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Рассмотрим ещё один, уже четвёртый по счёту, пакет предложений по повышению устойчивости нашей экономики», — заявил Мишустин.

«В нём около двух десятков идей, которые охватывают несколько сфер: от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий», — отметил он.