30 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили попытку ФАС найти и наказать виновных в необоснованном росте цен на сахар в России.

Светлана Рыбина, , 17:17 — REGNUM Сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о том, что ведомство заподозрило компанию «Продимекс» в незаконных действиях, которые, предположительно, привели к росту цен на сахар, и теперь фирме грозит штраф, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Господи, да разберитесь уже с этими вредителями! Пожалуйста!» — обращается Ева А.

Многие пользователи поддержали решительность, с которой ведомство борется с вредителями, которые своими деструктивными действиями создают неблагоприятную ситуацию на внутреннем российском рынке.

«ФАС правильно поступило, что возбудило дело. Необходимо прочищать мозги и пробуждать совесть у наших корпораций», — пишет Людмила К.

Константин Сомов. Жадная обезьянка. 1929

«Правильно! Нужно истреблять врагов внутренних. Тогда и внешние не будут рыпаться», — поделилась своим мнением Инна И.

Некоторые комментаторы отмечают, что это уже не первое дело, которое было возбуждено ведомством, но тем не менее цены на сахар-песок не только не упали, а в некоторых магазинах, наоборот, выросли.

«Молодцы, что возбудили! А с ценами-то теперь что?» — интересуется Алексей Ш.

«Возбудить возбудили, а цены на сахар выросли еще больше, чем до возбуждения!» — указывает Владимир П.

Часть людей полагает, что те меры, которые взяла себе на вооружение ФАС, не оказывают существенного воздействия на стоимость сахара.

«ФАС там всё что-то возбуждает, а сахар тем не менее всё так же дорожает. Какая-то странная экономическая политика сложилась у нас в стране», — отметил Ринат А.

«Столько времени уже эта проблема продолжается, а сахар всё ещё выше 80 рублей за кило! Это как так? В стране вообще есть власть?» — интересуется Николай Л.

Сахар более 100 рублей за килограмм Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что ФАС отчаянно борется за цену сахара, а тем временем стоимость других товаров тоже продолжает необоснованно расти.

«У нас только сахар взлетел в цене разве? К одному товару прицепились, да и тот не способны в цене снизить. Делают вид, что работают», — считает Анастасия Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что у российского руководства нет иного пути, кроме как навести порядок с ценами на товары.

«Как повысили, так и понизите теперь. Иного народ не примет. Если кто-то против, то вопросы должны уже быть к нему. Кроме того, вопросы должны быть к ФАС, которая не способна снизить цены на сахар», — отмечает Сергей П.

«Что в стране происходит? Кто-то намеренно вредительством занимается, подставляя нашу армию, судя по всему. Этого подонка, ответственного за проблемы в российской экономике, к стенке пора поставить!» — написал Василий П.

«Просто удивительно, что рынок оказался в руках откровенных беспринципных барыг, которые готовы наживаться на российских людях сейчас — в очень непростое время! Почему власть оказалась в их руках? Кто это допустил? Почему этот злосчастный сахар всё никак в цене упасть не может вот уже как месяц?!» — задаётся вопросами Александр Л.

Напомним, 29 марта на сайте Федеральной антимонопольной службы была опубликована информация, согласно которой ведомство заподозрило компанию «Продимекс» в незаконных действиях, которые, предположительно, привели к росту цен на сахар. Отмечается, что проверки выявили вину компании в росте цен на этот вид товара, поэтому фирме грозит штраф.