Барнаул, , 14:29 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 30 марта 2022 года за сутки выявлены 317 новых носителей (на 8 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 7372 до 7845 (на 473 больше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 577 (+30 за сутки) и 211 567 (+271 за сутки) соответственно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число тяжелобольных сократилось до 242 (-1 за сутки). Из них 107 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9975 человек, причём 13 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 817 жителей края (-89 за сутки). Кроме этого, 100 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-1 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 824 зараженных коронавирусом (+31 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 261 260 человек, выздоровели 244 583 человека (+689 за сутки).

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