Москва, , 14:29 — REGNUM Отток специалистов сферы IT из России прекратился. Об этом 30 марта заявил член оперштаба по мерам поддержки IT-отрасли при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, с недавнего времени даже начался возврат в Россию работников из сферы цифровых технологиях.

«Отток прекратился, начался возврат. В феврале в Турции «потусили», там погода лучше, и вернулись. Поток миграции IT-специалистов уже пережили. В России откроются новые проекты, направленные на импортозамещение, это интересные проекты», — сказал Массух.

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