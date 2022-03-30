Пекин, 30 марта 2022, 14:27 — REGNUM Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, одним из инструментов такой неприемлемой политики западных стран являются механизмы односторонних нелегитимных санкций.
Напомним, ранее сообщалось, что отдельная система финансовых сообщений позволила бы России и Ирану вести торговлю и бизнес друг с другом, обходя санкции США и Европы.
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