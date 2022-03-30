Пекин, , 14:27 — REGNUM Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

По его словам, одним из инструментов такой неприемлемой политики западных стран являются механизмы односторонних нелегитимных санкций.

«В наших отношениях с Ираном и другими нашими близкими партнерами мы будем добиваться как осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях, так и будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — сказал Лавров на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом в китайском Туньси.

Напомним, ранее сообщалось, что отдельная система финансовых сообщений позволила бы России и Ирану вести торговлю и бизнес друг с другом, обходя санкции США и Европы.

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