Пекин, 30 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

По его словам, одним из инструментов такой неприемлемой политики западных стран являются механизмы односторонних нелегитимных санкций.

«В наших отношениях с Ираном и другими нашими близкими партнерами мы будем добиваться как осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях, так и будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — сказал Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в китайском Туньси.

Напомним, ранее сообщалось, что отдельная система финансовых сообщений позволила бы России и Ирану вести торговлю и бизнес друг с другом, обходя санкции США и Европы.

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