Пекин, 30 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Россия и Иран будут совместно искать решения по обходу западных санкций, заявил 30 марта глава МИД России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

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Он провёл встречу с коллегой из Ирана Хосейном Абдоллахианом. В ходе переговоров Лавров отметил попытки западных коллег подорвать принцип равенства государств. По его словам, одним из инструментов неприемлемой политики является введение односторонних санкций.

«И в наших отношениях с Ираном как с нашим партнером мы будем добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях и также будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — заявил глава российского МИД.

Встреча министров проходит в Китае.