Барнаул, , 14:26 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 30 марта 2022 года вакцинированы 1 391 836 человек (+1461 за сутки), следует из данных оперштаба региона. Из общего числа привитых 56 792 жителя региона получили первую прививку (+110 за сутки).

Вакцинация Yarregion.ru

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Число полностью привитых граждан составило 1 235 199 (+861 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 99 845 ревакцинированных (+490 за сутки).

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