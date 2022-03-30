Вашингтон, , 14:38 — REGNUM Президент США Джо Байден, критикуя российского президента Владимира Путина, не оговорился, а раскрыл планы Белого дома. Об этом экс-кандидат в президенты США и бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард заявила в эфире телеканала Fox News.

Тулси Габбард AFGE

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По её словам, американская администрация обманывает свой народ, когда отрицает желание сменить власть в России. Отстранить Путина от власти Белый дом рассчитывает через экономическую «осаду» России.

«Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти», — сказала Габбард.

Она отметила, что США стараются изолировать Россию, сдержать её, навредить населению в надежде на то, что люди свергнут президента и правительство. При этом жители США устали от того, что Вашингтон вмешивается в дела других стран. Если же американцы узнают правду, рейтинги властей обвалятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время визита в Польшу Байден заявил, что Украина «никогда не станет победой» для Москвы, а президент Путин «не может оставаться на своем посту». Позднее и сам Байден, и его администрация заявили, что речь не шла о смене власти в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал недопустимой подобную риторику.

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