Амман, , 14:52 — REGNUM 64% сирийских беженцев, проживающих в Иордании, находятся «на грани бедности». Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, заявление которого обнародовано на сайте ООН.

Беженцы (сс) U.S. Central Command

По его словам, управление по делам беженцев (UNHCR) провело опрос 10 000 беженцев, которые пожаловались на тяжёлые условия проживания, отсутствие работы и ряд других проблем.

Данные опроса опубликованы на официальном сайте UNHCR.

По данным управления ООН по делам беженцев, проживающие в Иордании сирийские семьи в среднем тратят не более трёх динаров (около $4) в день, из-за чего они вынуждены экономить на продуктах питания и товарах первой необходимости.