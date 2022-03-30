Донецк, 30 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике (ДНР) из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ). Об этом 30 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Michal Maňas РПГ-7

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Отмечается, что обстрел Доломитного был зафиксирован в 12:55 (совпадает с мск) и в ходе него по поселку была выпущена из РПГ одна граната.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силовики продолжают устранять разрозненных боевиков украинских нацбатальонов в Мариуполе.