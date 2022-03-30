Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Суточное количество госпитализаций с COVID-19 возросло в Санкт-Петербурге до 114 человек, что на 47 пациентов больше, чем было сутками ранее. Об этом 30 марта сообщили в региональном оперштабе.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В городе на Неве за минувшие сутки выявили 1084 случая заражения коронавирусом (+104 по сравнению со статистикой предыдущих суток). Скончались от COVID-19, как основной причины, за сутки 20 пациентов (+3), а выздоровел 3741 петербуржец (+1782).

На стационарном лечении размещены, по данным на 30 марта, 1875 больных с коронавирусом (-93). Тех, кто всё еще лежит в реанимации, в Петербурге насчитывается 216 человек (-28), а количество пациентов на аппаратах ИВЛ составляет 50 (-1). Переболели и выписаны из стационаров за сутки 187 человек.

После сокращения коечного фонда в Санкт-Петербурге до 2436 мест этот процесс вновь приостановился. В городе работают 11 городских и один федеральный стационар.

Вне стационаров лечение ковида проходят 12 729 петербуржцев. За сутки их количество снизилось всего на 42 пациента.

Напомним, в Петербурге за всё время пандемии выявили 1 499 353 случая заражения коронавирусом. Скончался от ковида 33 041 больной, а выздоровел 1 426 781 петербуржец.

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