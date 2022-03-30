Кишинёв, 30 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В конституции Молдавии говорится о нейтралитете республики, но с реальным его исполнением есть проблемы. Об этом 30 марта заявила президент страны Майя Санду на пресс-конференции с прибывшей в Кишинёв президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

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«Нейтралитет соблюдается не всеми с учётом того, что на территории Республики Молдова находится иностранная армия, российская армия. Это создаёт уязвимости», — заявила Санду.

По её словам, власти стараются сохранить мир в республике, но от них не всё зависит. Ранее Санду неоднократно выступала против того, что на территории Приднестровья, которую она относит к Молдавии, находятся российские миротворцы, хотя их пребывание там основано на соглашении Москвы, Кишинёва и Тирасполя.

Стоит отметить, власти Молдавии о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом за нанесение символа «Z» на машины штрафуют, ретрансляцию новостей российских каналов запретили, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине. Проведение антироссийских акций, в том числе, сопровождающихся оскорблениями, в Кишинёве не пресекают.