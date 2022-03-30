Казань, , 14:21 — REGNUM Туман и сильная гололедица ожидаются в Татарии 31 марта. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Туман

В четверг, 31 марта, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен небольшой снег, туман. Днем ожидается умеренный мокрый снег, в отдельных районах вероятны гололедные отложения. Ветер юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью составит около 9 градусов мороза, при прояснениях до —14 ˚С, днем потеплеет до —1.+4 ˚С. На дорогах гололедица, местами сильная.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер сорвал колокол с памятника-стелы «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади.

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