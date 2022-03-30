Москва, , 14:21 — REGNUM Запуск российскими банками аналога Apple Pay и Google Pay — «СБПэй» является инструментом возврата объемов их эквайтинговых оборотов к докризисному уровню (или его поэтапному восстановлению), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кризисному снижению объемов карточных торговых транзакций есть весьма простое объяснение.

Многие пользователи уже привыкли к тому, что для совершения покупки нет необходимости носить с собой кусок пластика, достаточно лишь наличие телефона.

В ряде случаев сформированная привычка стала приводить к отмене покупки из-за того, что «физической» карты у держателя может с собой не оказаться.

К тому же многими российскими гражданами были выпущены виртуальные карты, покупки по которым могли быть осуществлены исключительно через использование телефона — эти карты, также, выпали из эквайрингового оборота российских банков. «СБПэй» является инструментом оперативного решения этой проблемы, возникшей в связи с остановкой работы Apple Pay и Google Pay на территории России.

Запуск альтернативы не требует отвлечения существенных дополнительных ресурсов коммерческих банков — требуются лишь незначительные доработки существующей российской системы быстрых платежей.

Поэтому, в зависимости от ресурсных возможностей включившихся в процесс игроков финансового рынка, можно будет увидеть возврат к использованию привычных технологий уже в ближайшие дни.

Более того, некоторые банки уже внедрили соответствующее приложение. Среди них: Банк «Русский Стандарт» и Экспобанк», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки в России с 1 апреля намерены внедрить замену Apple Pay и Google Pay — «СБПэй». Приложение будет реализовано на основе созданной ранее Системе быстрых платежей.

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