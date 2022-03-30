Москва, 30 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Запуск российскими банками аналога Apple Pay и Google Pay — «СБПэй» — является инструментом возврата объемов их эквайринговых оборотов к докризисному уровню (или его поэтапному восстановлению), заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

«Кризисному снижению объемов карточных торговых транзакций есть весьма простое объяснение.

Многие пользователи уже привыкли к тому, что для совершения покупки нет необходимости носить с собой кусок пластика, достаточно лишь наличия телефона.

В ряде случаев сформированная привычка стала приводить к отмене покупки из-за того, что «физической» карты у держателя может с собой не оказаться.

К тому же многими российскими гражданами были выпущены виртуальные карты, покупки по которым могли быть осуществлены исключительно через использование телефона — эти карты также выпали из эквайрингового оборота российских банков. «СБПэй» является инструментом оперативного решения этой проблемы, возникшей в связи с остановкой работы Apple Pay и Google Pay на территории России.

Запуск альтернативы не требует отвлечения существенных дополнительных ресурсов коммерческих банков — требуются лишь незначительные доработки существующей российской системы быстрых платежей.

Поэтому, в зависимости от ресурсных возможностей включившихся в процесс игроков финансового рынка, можно будет увидеть возврат к использованию привычных технологий уже в ближайшие дни.

Более того, некоторые банки уже внедрили соответствующее приложение. Среди них Банк «Русский Стандарт» и Экспобанк», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки в России с 1 апреля намерены внедрить замену Apple Pay и Google Pay — «СБПэй». Приложение будет реализовано на основе созданной ранее Системы быстрых платежей.

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