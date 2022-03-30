Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Артисты из Карачаево-Черкесии выступили с концертом перед военнослужащими, получившими ранения при исполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Выступление было организовано в военном клиническом госпитале Южного военного округа, сообщили его организаторы. В настоящее время решается вопрос о продолжении выступлений в других военных госпиталях, где находятся на лечении бойцы, раненные в ходе спецоперации.

Карачаево-балкарцы Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Концертный зал вмещал 150 человек, и на выступлении артистов из КЧР был настоящий аншлаг. Народный ансамбль фольклорной песни «Алибек» и солисты отдела культуры администрации исполняли популярные композиции», — пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

После концерта раненым вручили письма и подарки от школьников Карачаево-Черкесии. Представитель госпиталя, поблагодарив артистов, отметил, что за одно выступление они сделали больше для поднятия духа, чем процедуры и лекарства. Организатором концерта выступил отдел культуры администрации Карачаевского городского округа при поддержке Российского Союза ветеранов войны в Афганистане «Наследие».