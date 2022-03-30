Абакан, 30 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Абакане (Хакасия) с 31 марта вводится особый противопожарный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

30 марта в администрации прошло заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении особого противопожарного режима с 31 марта.

Уточняется, что поводом для этого решения стал прогноз синоптиков на ближайшие дни и статистика. С начала 2022 года в Абакане зафиксирован 21 пал травы. Всего с 1 января зарегистрировано 128 пожаров, погиб один горожанин.

На этой неделе в Хакасии установилась сухая и ветреная погода. 31 марта в Абакане ожидаются порывы ветра до 24 м/с, что создаёт угрозу возникновения пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии потушено более 570 пожаров.

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