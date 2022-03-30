Тверь, 30 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Более 300 жителей Украины и Донбасса, вынужденно покинувших свои дома, прибыли в Тверскую область утром 30 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверь приняла первую организованную группу переселенцев с Украины

Беженцев доставили поездом из Таганрога — это женщины, пожилые люди, 85 детей. Людей встречали сотрудники МЧС, медики, представители правительства региона. Прибывших осмотрели врачи. Затем автобусами эвакуированных граждан доставили в шесть пунктов временного размещения на территории Твери. Многие переселенцы прибыли в Тверь со своими домашними любимцами — кошками и собаками, что потребовало отдельного внимания при размещении.

«22 марта просто убегали оттуда, всё горело, стреляли. Очень быстро организовали нашу эвакуацию. В Тверь приехали — нас сразу осмотрели врачи. Разместили хорошо, cразу покормили», — рассказала жительница Мариуполя Анастасия Юрьева, которая приехала в Тверь с семьёй.

Как уточнили в правительстве региона, детей беженцев определят в образовательные учреждения. Взрослым, желающим трудоустроиться по специальности, также готовы помочь.

Отметим, что эта группа — первая организованная группа переселенцев из Донбасса и Украины, прибывшая в Тверскую область. До этого эвакуированные жители приезжали в регион самостоятельно — к родственникам и знакомым.