Вашингтон, , 14:15 — REGNUM Всемирный банк объявил, что приостановил четыре своих проекта в Афганистане на сумму в 600 миллионов долларов. По данным банка, это решение было принято в ответ на решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретить девочкам старше шестого класса посещать школу.

Всемирный банк Minsvyaz.ru

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По данным Reuters, проекты должны были быть реализованы агентствами ООН в таких областях, как сельское хозяйство, образование и здравоохранение.

Всемирный банк заявляет, что условием реализации его проектов в Афганистане является равный доступ мужчин и женщин к их результатам, и что их работа возобновится, когда женщины и девушки не будут лишены этого из-за дискриминации.

1 марта Всемирный банк санкционировал использование 1 миллиарда долларов из средств Фонда реконструкции Афганистана на гуманитарные цели через структуры ООН.