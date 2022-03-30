Москва, 30 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В среду, 30 марта президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Об этом 30 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент работает в Кремле, он примет главу Ингушетии Калиматова, состоится с ним разговор по региональным делам», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что глава Российского государства регулярно общается с главами регионов и добавил, что также президент РФ во второй половине дня проведет несколько телефонных разговоров на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно оценивает внесение в Верховную раду Украины законопроекта о запрете деятельности РПЦ.