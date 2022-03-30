Грозный, , 14:14 — REGNUM Чеченские силовики продолжают устранять разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе, заявил 30 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он написал, что украинские нацисты преднамеренно выбирают участки для ведения боя, где еще есть мирные граждане.

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В связи с этим задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения, уточнил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.