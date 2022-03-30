* талибами — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 30 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Бывшие государственные служащие департамента образования афганской провинции Гор были уволены, а на их место были назначены люди директора и заместителя директора этого отдела, без какого-либо судебного разбирательства или конкурса.

Pixabay.com Увольнение

Источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил «8 Собх», что за последние дни было уволено более 20 сотрудников департамента образования Гора.

Согласно этому источнику, за последние несколько дней люди, связанные с Хафизуллой Махфузом, директором департамента образования, и Хафизом Сабири, его заместителем, были назначены на девять должностей, включая финансовое и административное руководство департамента.

Копии документов, отправленные в СМИ, показывают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили большое количество сотрудников департамента, работавших ещё при прежнем правительстве, и заменили их своими людьми.

Уволенные написали петицию, в которой назвали это незаконным и подчеркнули, что их уволили без объяснения причин и по принуждению.

В то же время, министерство образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее направило письмо должностным лицам департамента образования Гора с просьбой не увольнять сотрудников департамента без какого-либо повода или по принуждению. Департамент образования Гора пока не дал комментариев.