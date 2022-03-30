Екатеринбург, 30 марта, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Введённые против России экономические санкции представляют собой прекрасную возможность освоить выпуск продукции, которая ранее импортировалась в Россию. Об этом заявил журналистам генеральный директор НПО автоматики имени академика Семихатова (Екатеринбург) Андрей Мисюра.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Он отмечает, что Россия импортирует продукции на общую сумму в сотни миллиардов долларов США. Но всё это можно спокойно изготавливать в нашей стране. После введения санкций перед отечественными производителями открылись новые рынки.

«Это классная возможность нарастить такие мышцы, чтобы потом идти на экспорт», — сказал Мисюра.

Эксперт добавил, что приборы, изготавливаемые в России, можно делать и на отечественной электронике. Так, возможности имеются у предприятий микроэлектроники, производящих контроллеры, диоды, резисторы, конденсаторы и другие приборы.