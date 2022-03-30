Москва, 30 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Российская сторона отмечает позитивные явления по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, но серьёзных прорывов нет, работать предстоит ещё долго. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 30 марта журналистам.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Комментируя переговоры в Стамбуле, Песков отметил, что глава российской делегации Владимир Мединский выступит с дополнительными разъяснениями. Положительным фактором он назвал переход украинской стороны к конкретным формулировкам и предложениям.

«В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, ещё предстоит весьма и весьма длительная работа», — заявил представитель Кремля.

Он констатировал также, что однодневные переговоры состоялись, по их завершению представители сторон вернулись в свои центры для согласования и выверения позиций.

Читайте также: Позиция России в переговорах хорошо известна, и она не менялась — Песков