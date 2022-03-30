Варшава, , 14:11 — REGNUM Стоимость хлеба в Польше может подорожать до конца 2022 года в четыре раза. Об этом 30 марта заявил бывший премьер страны Дональд Туск.

Хлеб

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По словам Туска, стоимость хлеба в Польше к концу 2022 года может вырасти в четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в странах Европы ожидают повышения цен на продовольствие из-за антироссийских санкций. Россия и Украина являются крупными экспортёрами зерна, а также ряда других сельскохозяйственных товаров. Кроме того, РФ снабжает аграриев Евросоюза минеральными удобрениями и топливом.