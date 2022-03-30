Ростов-на-Дону, 30 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Управление наружной рекламы Ростова-на-Дону объявило закупку флагов и композиций для комплексного оформления областного центра к празднованию 77-й годовщины Великой Победы, передаёт ИА REGNUM.

9 мая 2021

Согласно данным, размещённым на сайте госзакупок, подрядчик должен изготовить все флаги и панно, доставить к местам установки, смонтировать, а затем разобрать конструкции. Скульптурные и световые композиции появятся на площади Советов и Театральной площади.

Ростов-на-Дону должен быть украшен к 30 апреля.