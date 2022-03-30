Ульяновск, , 14:06 — REGNUM В Ульяновске в рамках подготовки к паводку планируют расчистить старые водоотводные каналы, чтобы увеличить пропуск воды. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам заседания комитета по развитию пригородных территорий.

Паводок Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Парламентарии отмечают, что в Ульяновске начались противопаводковые мероприятия — в частности, прочищается ливневая канализация, очищаются от снега, льда, мусора и растительности водоотводные канавы и водопропускные трубы.

«Рекомендовали принять меры по очистке старых водоотводных каналов. Это позволит увеличить их пропускную способность», — сказал глава профильного комитета Алексей Рогов.

По его словам, в настоящее время многие водоотводные сооружения требуют восстановления.

В гордуме отмечают, что в условиях большой воды может подтопить 120 жилых домов в четырёх населённых пунктах: Мостовая, Сельдь, Вырыпаевка и Дачный. Здесь проживают 370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области началась подготовка к пожароопасному периоду. В частности, состоялся смотр сил и средств группировки по ликвидации последствий ЧС, связанных с природными пожарами. Были осмотрены пожарная и вспомогательная техника, прошли беседы с составом боевых расчётов управления МЧС.