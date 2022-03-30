Ульяновск, 30 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Ульяновске в рамках подготовки к паводку планируют расчистить старые водоотводные каналы, чтобы увеличить пропуск воды. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам заседания комитета по развитию пригородных территорий.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Парламентарии отмечают, что в Ульяновске начались противопаводковые мероприятия — в частности, прочищается ливневая канализация, очищаются от снега, льда, мусора и растительности водоотводные канавы и водопропускные трубы.

«Рекомендовали принять меры по очистке старых водоотводных каналов. Это позволит увеличить их пропускную способность», — сказал глава профильного комитета Алексей Рогов.

По его словам, в настоящее время многие водоотводные сооружения требуют восстановления.

В гордуме отмечают, что в условиях большой воды может подтопить 120 жилых домов в четырёх населённых пунктах: Мостовая, Сельдь, Вырыпаевка и Дачный. Здесь проживают 370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области началась подготовка к пожароопасному периоду. В частности, состоялся смотр сил и средств группировки по ликвидации последствий ЧС, связанных с природными пожарами. Были осмотрены пожарная и вспомогательная техника, прошли беседы с составом боевых расчётов управления МЧС.