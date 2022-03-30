Казань, , 14:12 — REGNUM В Татарии в органах службы занятости населения заявлено 59 091 вакантное рабочее место. Об этом 30 марта сообщает республиканское министерство труда, занятости и социальной защиты.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

По состоянию на 30 марта в Татарии официально безработными признаны 10 084 человека, что на 177 человек превышает показатели недельной давности. В республике уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5% от численности рабочей силы.

Только за неделю работодатели предложили 2452 вакансии.

ИА REGNUM напоминает, в России минимальная величина пособия по безработице в 2022 году составляет 1500 рублей. Максимальная величина пособия в первые три месяца выплаты пособия по безработице — 12 792 рубля.

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