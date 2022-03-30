Москва, 30 марта 2022, 14:06 — REGNUM Большинство российских банков планируют с 1 апреля 2022 года запустить отечественное приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Центробанка РФ, передают РИА Новости

Оплата платежной картой
Оплата платежной картой
Sapling.com

Сервис «СБПэй» является аналогом популярных платежных систем Apple Pay и Google Pay, ранее работавших в России, но ушедших после введения западных санкций. Отличие российской платежной системы от зарубежных — вместо карт в «СБПэй» привязываются банковские счета клиентов.

В настоящее основной сценарий оплаты через «СБПэй» — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через «СБПэй» просто приложив смартфон к терминалу.

Реализовать «СБПэй» намерены Московский кредитный банк (МКБ), «Почта банк», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», МТС Банк, банк «Дом.РФ», Промсвязьбанк и др. Уже внедрили «СБПэй» банк «Русский стандарт» и Экспобанк.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки обяжут не занижать установленные для клиентов суточные лимиты на переводы в Системе банковских платежей (СПБ).

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