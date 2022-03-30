Москва, , 14:06 — REGNUM Большинство российских банков планируют с 1 апреля 2022 года запустить отечественное приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Центробанка РФ, передают РИА Новости

Оплата платежной картой Sapling.com

Сервис «СБПэй» является аналогом популярных платежных систем Apple Pay и Google Pay, ранее работавших в России, но ушедших после введения западных санкций. Отличие российской платежной системы от зарубежных — вместо карт в «СБПэй» привязываются банковские счета клиентов.

В настоящее основной сценарий оплаты через «СБПэй» — это QR-код. Однако участники рынка вместе с Национальной системой платежных карт работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через «СБПэй» просто приложив смартфон к терминалу.

Реализовать «СБПэй» намерены Московский кредитный банк (МКБ), «Почта банк», Росбанк, банк «Санкт-Петербург», МТС Банк, банк «Дом.РФ», Промсвязьбанк и др. Уже внедрили «СБПэй» банк «Русский стандарт» и Экспобанк.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки обяжут не занижать установленные для клиентов суточные лимиты на переводы в Системе банковских платежей (СПБ).

Читайте также: Российским банкам прописали лимиты на переводы в системе СБП